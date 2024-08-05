Нападение дронов на Орловщину расследует СКР

5.8.2024 | 11:05 Закон и порядок, Новости, СВО

Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Как пишет “Коммерсант”, Следственный комитет займётся изучением нападений вражеских дронов на Орловщину и Белгородчину, которые произошли 3 августа.

Обстоятельства инцидентов изучат следователи ведомства. Также они дадут правовую оценку действиям всех причастных лиц.

Напомним, в ночь на субботу Орловскую область атаковали сразу 17 БПЛА. Это стало самым серьёзным нападением на регион из ранее зафиксированных.

Два беспилотника попали в высотный жилой дом в Болховском микрорайоне. Оказалась серьёзно повреждена одна из квартир. Застройщик (ПАО “СЗ “Орёлстрой””) пообещал провести восстановительные работы, а также предоставил тем, кто прописан в квартире, пострадавшей от дронов, временное новое жильё.

ИА “Орелград”


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