Ишемическая болезнь сердца стала главной угрозой

Аналитики изучили структуру смертности в Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области обновило паспорт региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В частности, обновлены статистические данные о смертности местных жителей от болезней системы кровообращения (БСК). В 2023 году в регионе в целом умерло 10 917 человек, из них именно от БСК – 6352. Смертность от БСК в 2023 году составила 901,4 случая на 100 тысяч населения. В 2022 году она составляла 911,9 случая, так что показатель заметно сократился.

В структуре смертности от БСК первое место занимает ишемическая болезнь сердца. Доля данной причины составляет 63,3 процента от общего числа умерших от БСК. Доля острого и повторного инфаркта миокарда составляет 7,3 процента от общего числа умерших от БСК. В последнем случае показатель смертности составляет 65,8 случая на 100 тысяч населения.

Второе место в печальном рейтинге занимают цереброваскулярные болезни (ЦВБ). По этой причине скончалось 18,4 процента орловцев, умерших от болезней системы кровообращения. На долю инфаркта мозга приходится 9,5 процента от общего числа умерших от БСК, показатель смертности составляет 85,4 случая на 100 тысяч населения.

«Таким образом, показатель смертности от БСК в 2023 году среди населения Орловской области определяли две нозологические формы: ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярные болезни, на их долю приходится 81,7 процента, – отмечают аналитики. – В основе данных нозологических форм лежат гипертоническая болезнь и атеросклероз».

Кроме того, в Орловской области отмечается уменьшение смертности от гипертонической болезни. Так, в 2023 году смертность от нее уменьшилась по сравнению с 2019 годом на 45,6 процента и составила 28,5 случая на 100 тысяч населения. Для сравнения, в 2019 году показатель составлял 52,4 случая на 100 тысяч населения. В то же время смертность населения Орловской области от ИБС увеличилась в 2023 году по сравнению с 2019 годом на 10,1 процента и составила 569,9 случая на 100 тысяч населения.

Уровень смертности орловцев от острого и повторного инфаркта миокарда в 2023 году по сравнению с 2019 годом вырос на 3,6 процента (65,8 случая на 100 тысяч населения), а от сердечной недостаточности, напротив, уменьшился по сравнению с 2019 годом на 20,3 процента (6,7 случая на 100 тысяч населения). Смертность населения от ЦВБ незначительно увеличилась по сравнению с 2019 годом – на 0,9 процента, и составила 165,8 случая на каждые 100 тысяч жителей региона.

ИА «Орелград»