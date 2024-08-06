Официальная безработица снизилась до 0,3%

Статистики оценили численность безработных в регионе.

По данным управления труда и занятости департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, к началу июля 2024 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,4 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 1,2 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 1000. человек получали пособие по безработице. Уровень официально зарегистрированной безработицы на отчетную дату составил 0,3 процента.

По оценкам Орелстата, в июне 2024 года получили статус безработного в регионе получили 242 человека, что в 1,7 раза меньше, чем было в июне 2023 года. Трудоустроено за месяц 143 человека, что в 1,5 раза меньше численности трудоустроенных безработных годом ранее. «В июне 2024 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 10 человек», – добавили в ведомстве.

По итогам выборочного обследования, проведенного за март-май 2024 года, численность рабочей силы в регионе составила 333 тысячи человек. Напомним, что статистика учитывает граждан в возрасте 15 лет и старше. Из указанного количества 323,9 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 9,1 тысячи человек – как безработные.

В последнем случае подсчет ведется по методике Международной организации труда. Согласно ее критериям, безработным считается тот, кто на момент выборочного статистического обследования не имел работы или доходного занятия, но искал работу и был готовы приступить к ней в обследуемую неделю. Таким образом, количество официальных безработных в регионе составляет всего 1400 человек, а в соответствии с методикой МОТ таковых насчитывается 9100 человек.

По данным пресс-службы губернатора, наиболее востребованными в Орловской области на сегодняшний день являются водители – 1420 вакансий. Далее следуют операторы различных машин и механизмов – 650 вакансий, слесари – более вакансий, инженеры разного профиля – более 560 вакансий, швеи – более 500 вакансий, продавцы – более 350 вакансий, трактористы – свыше 250 свободных рабочих мест. Также востребованы учителя, проводники железнодорожного транспорта, психологи и помощники воспитателя.

«На рынке труда почти сотня вакансий начальников предприятий, организаций, подразделений разных видов деятельности, – сообщает пресс-служба губернатора. – Имеется потребность в охранниках, официантах, разнорабочих, сборщиках и др. Более подробную информацию о свободных рабочих местах и вакантных должностях можно посмотреть на портале «Работа России», выбрав в строке поиска Орловский регион».

ИА «Орелград»