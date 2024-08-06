Квоты на добычу лося увеличили в Орловской области

Губернатор утвердил квоты для охотников на год вперед.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил лимиты и установил квоты добычи охотничьих ресурсов на предстоящий год – на период с 1 августа 2024 года до 1 августа 2025 года. Решение принято в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ «Об утверждении порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу».

В его основу легло заключение комиссии государственной экологической экспертизы. Лимиты и квоты вводятся для разных угодий на территории Орловской области, за исключением территории ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье». По традиции, они утверждены для пяти видов животных. Так, лимит на добычу лося на предстоящий год составит 122 особи, или 6,6 процента от их общего количества. По оценкам экспертов, обще поголовья лося в орловских лесах в предстоящий период составит 1846 особей.

В предыдущий год поголовье было меньше и составляло 1623 особи. Соответственно, и лимит был меньше – охотникам разрешалось добыть не более 99 особей. Теперь он увеличен практически на четверть. Лимиты добычи увеличены и для ряда других животных: для благородного оленя – с 15 до 22, для пятнистого оленя – с 0 до 2, для европейской косули – с 1035 до 1144, для барсука – с 74 до 91. По мнению экспертов, в предстоящий период в Орловской области будет насчитываться 399 благородных оленей, 40 пятнистых оленей, 10 425 косуль европейских и 1026 барсуков.

Территория среды обитания диких животных в Орловской области составляет 2183,5 тысячи га, в том числе: лесные угодья – 210 тысяч га (9,3 процента), полевые угодья – 1969 тысяч га (90,2 процента), болота – 4,5 тысячи га (0,2 процента). К охотничьим ресурсам, обитающим на территории региона, относятся лось, благородный европейский олень, европейская косуля, кабан, рысь, волк, лисица, енотовидная собака, барсук, лесная и каменная куницы, белка обыкновенная, ласка, горностай, лесной хорь, американская норка, речной бобр, ондатра, заяц-русак, заяц-беляк, крот, водяная полевка и др.

Общая площадь охотничьих угодий Орловской области составляет 1958,7 тысячи га. Площадь закрепленных за охотпользователями территорий для ведения охотничьего хозяйства составляет 1558,9 тысячи га. Таким образом, площадь общедоступных охотничьих угодий Орловской области составляет 399,8 тысячи га. На территории регионе охотхозяйственную деятельность ведут 35 охотпользователей, из которых 34 – по охотхозяйственным соглашениям, 1 – по долгосрочной лицензии. В 18 районах Орловской области имеются общедоступные охотничьи угодья.

ИА «Орелград»