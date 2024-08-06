Качество орловского меда проверили эксперты

Продукция местных пасечников успешно прошла лабораторные испытания.

Специалисты отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» изучили семь проб натурального пчелиного меда. Как пояснили в ведомстве, всего было проведено 58 исследований на органолептические показатели. Так, эксперты оценили внешний вид меда, его консистенцию, аромат, вкус, наличие механических примесей и признаков брожения. Были проведены испытания по физико-химическим показателям, таким как массовая доля редуцирующих сахаров, диастазное число, массовая доля воды и качественная реакция на гидроксиметилфурфураль.

«Отклонений в показателях выявлено не было, проведенные исследования подтвердили высокое качество меда урожая 2024 года, – сообщили в Орловской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». – Мед содержит натуральные сахара, воду, минералы, витамины, пыльцу и белок. В его состав входят биологически активные растительные соединения и антиоксиданты, причем более темные сорта содержат больше этих соединений».

По словам экспертов, действительно качественный мед содержит большое количество антиоксидантов, которые способствуют уменьшению риска сердечных приступов, инсультов и некоторых видов рака. К ним относятся ферменты и соединения, такие как флавоноиды и органические кислоты. Они также могут способствовать поддержанию зрения. Кроме того, употребление меда может привести к умеренному снижению артериального давления, а употребление небольшого количества меда приводит к умеренному снижению общего холестерина.

«Мед уменьшает болевые ощущения при язве желудка и других желудочно-кишечных расстройствах, – говорят орловские специалисты. – Оказывает антибактериальный, противогрибковый эффект. Мед – это пробиотик. В его состав входят до шести видов лактобацилл и четыре вида бифидобактерий. Мед укрепляет иммунную систему, так как стимулирует производство иммунных клеток. Употребление меда способствует здоровому управлению весом».

Проведенные ранее исследования указали на пользу замены сахара медом. Во-первых, это отразится на весе человека, так как употребляя мед вместо сахара, человек фактически предотвращает увеличение веса. Во-вторых, такая замена может снизить уровень сахара в крови. Результаты исследований также показали, что по сравнению с сахаром мед может снизить уровень триглицеридов в сыворотке и активировать гормоны, которые подавляют аппетит. Однако стоит обратить внимание на то, что при нагревании выше 45 градусов мед теряет все полезные свойства, а его избыточное потребление может вызвать сильную боль в животе или аллергические реакции.

ИА «Орелград»