Средний чек продаж вырос на 100 рублей на Орловщине

Проследить тенденцию удалось благодаря широкому внедрению касс.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в первом полугодии 2024 года в регионе было зафиксировано 148,2 миллиона кассовых чеков, выданных на общую сумму около 106 миллиарда рублей. Сумма выручки по прослеженным чекам увеличилась на 15 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По подсчетам налоговиков, за год средний чек увеличился с 615 рублей до 715 рублей. Всего на территории Орловской области зарегистрировано около 17 тысяч единиц контрольно-кассовой техники (ККТ).

«Налоговики действуют в рамках отраслевых проектов ФНС России, цель которых – «обеление» определенных сфер деятельности, сокращение теневого денежного оборота и поступление в бюджет налогов в объеме, соответствующем фактическим доходам, – сообщили в пресс-службе ведомства. – В рамках проектов проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков указанных сфер и в случае выявления рисков применения контрольно-кассовой техники осуществляются мероприятия государственного контроля».

Как уже писал «Орелград», налоговая служба запустила несколько отраслевых проектов. Одним из первых стал проект внедрения касс на ярмарках и рынках. Затем появились отраслевые проекты, связанные с внедрением касс на предприятиях общественного питания и в сфере пассажирских перевозок, в частности в сфере легкового такси. В частности, налоговики проводят совместные мероприятия с крупными агрегаторами такси. Водителям при этом необходимо подтвердить свой налоговый статус.

Вариантов у них два: зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход, то есть стать самозанятым, или официально оформить свои трудовое отношения с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. Что касается перевозок пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении, то проведенный налоговиками анализ показал, что в этой сфере исчисление налогов производится по упрощенной и патентной системам налогообложения.

«Управление напоминает, что контрольно-кассовая техника, включенная в реестр ККТ, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов за исключением случаев, установленных в статье 2 Федерального закона 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ», – заключили в УФНС.

ИА «Орелград»