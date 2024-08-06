Клычков о Лежневе: «Мне жалко и обидно»

6.8.2024 | 15:43 Важное, Новости, Общество

Губернатор Орловской области ещё раз высказался на горячую тему.

Фото: Андрей Клычков

Андрей Клычков сделал это в рамках сегодняшней «Прямой линии», проходившей «Вконтакте».

Орловский губернатор не стал скрывать, что не вполне согласен с нынешним положением дел. «У меня есть свое мнение на этот счет. К сожалению, не могу в процессе следствия его высказывать», – заявил Клычков.

В то же время он отметил, что орловское правительство предоставляет правоохранительным органам всю необходимую информацию.

Губернатор напомнил о работе, которую его теперь уже бывший советник проводил на СВО. «Мне жалко и обидно, но мы разбираемся. В любом случае, я позицию не менял: у нас суд определяет виновность. До этого момента у нас никто ни в чем не виноват», – напомнил Клычков.

ИА «Орелград»


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