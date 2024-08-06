20 августа часть жителей Орла обезводят

Предоставление коммунальной услуги будет приостановлено.

Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Водоснабжение будет приостановлено с 9 до 22 часов. «Под ударом» окажется часть Заводского района (кроме микрорайона Лужки), часть Советского района, а также, тоже частично, Орловский муниципальный округ.

Причиной являются работы по врезке магистрального водовода. Они будут вестись на Машиностроительной улице.

Напомним, что также с сегодняшнего дня в Орле должны были начаться плановые отключения горячей воды.

ИА «Орелград»