20 августа часть жителей Орла обезводят

Предоставление коммунальной услуги будет приостановлено.
Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.
Водоснабжение будет приостановлено с 9 до 22 часов. «Под ударом» окажется часть Заводского района (кроме микрорайона Лужки), часть Советского района, а также, тоже частично, Орловский муниципальный округ.
Причиной являются работы по врезке магистрального водовода. Они будут вестись на Машиностроительной улице.
Напомним, что также с сегодняшнего дня в Орле должны были начаться плановые отключения горячей воды.
ИА «Орелград»