У Орловщины появились «свои» подразделения БПЛА и РЭБ

В них служат практически одни местные жители.

Об этом рассказал офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора на военную службу по контракту Андрей Ветров. Он сделал заявление в интервью для телеканала «Первый областной».

Известно, что орловцев обучают специалисты из Московского военного округа.

«В регионе работают представители отдельного подразделения по беспилотным летательным аппаратам, которые проводят отбор именно в своё подразделение… То же самое с подразделением радиоэлектронной борьбы. И сейчас уже можно сказать, что в этом подразделении служат практически только жители Орловской области, заключившие контракт», – пояснил Ветров.

«Можно сказать, у нас есть своя собственная рота БПЛА и рота радиоэлектронной борьбы», – подытожил представитель Минобороны.

Ранее орловский губернатор заявил, что опыт Орловщины в построении укрытий хотят перенять в Курской области.

ИА «Орелград»