Количество орловских самозанятых продолжает расти

Все больше орловцев подключаются к специальному налоговому режиму.

На сегодняшний день в целом по России легально и в комфортных условиях работают 11 миллионов самозанятых. Они сформировали более 2,3 миллиарда чеков на общую сумму 4,3 триллиона рублей. Средний чек составляет 1822 рубля. Такие данные приводит Федеральная налоговая служба России. Непосредственно на территории Орловской области зарегистрировано более 36,4 тысячи самозанятых, что на 13,7 процента больше, чем в начале текущего года.

«За время действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» орловские самозанятые получили 9,8 миллиарда рублей дохода и оплатили почти 369 миллионов рублей налогов. Средний чек при этом составил 999 рублей», – подсчитали в Управлении ФНС России по Орловской области. Наиболее популярными направлениями деятельности самозанятых являются услуги такси, маркетинга и рекламы, строительство и ремонт, услуги «красоты» (маникюр и педикюр), а также продажа продукции собственного производства.

«Среди редких видов деятельности: услуги по вакцинации животных, кинолога, предоставлению лицензий, – подметили в налоговой службе. – Средний возраст самозанятых составляет 36 лет. В топ самых «молодых» субъектов РФ входят Тюменская, Нижегородская, Рязанская, Омская области и Санкт-Петербург. Средний возраст здесь составляет 34 года».

В ведомстве отмечают, что среди самозанятых имеются и несовершеннолетние. Среди них наиболее популярны такие виды деятельности, как курьерские услуги, сфера маркетинга и рекламы, IT-сфера и продажа продукции собственного производства. Среди людей старшего поколения популярностью пользуются сдача в аренду квартир, услуги такси, услуги в сферах ремонта, маркетинга и консультирования.

«Режим «Налог на профессиональный доход» предусматривает ряд преимуществ для начинающих бизнесменов, – отмечают в Управлении ФНС России по Орловской области. – Так, самозанятые применяют пониженные налоговые ставки – 4 или 6 процентов, не представляют налоговую отчетность, не используют контрольно-кассовую технику».

Кроме того, плательщики налога на профессиональный доход не обязаны уплачивать фиксированные взносы на пенсионное страхование, так как уплата может осуществляться в добровольном порядке. В целом специальный режим «Налог на профессиональный доход» позволяет легально вести бизнес и получать доход от постоянной работы или подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

ИА «Орелград»