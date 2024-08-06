Сдачу работ в аэропорту Орла отодвинули ещё на недели

6.8.2024 | 17:09 Новости, Строительство

Первый этап реконструкции завершится не в начале, а в конце октября.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Об этом сегодня на «Прямой линии» заявил губернатор Андрей Клычков.

«К концу октября у нас появится взлётно-посадочная полоса, патрульная дорога, ограждение, построенный терминал. Это будет завершение первого этапа. Второй этап предусматривает техническое дооснащение аэропорта», – заявил губернатор.

Между тем, официальная дата завершения соответствующего контракта — 8 октября текущего года. Таким образом, промежуточный финал строительства отодвинулся ещё на несколько недель (если это не просто ошибка или оговорка губернатора).

Впрочем, вряд ли что-то помешает областным властям снова поменять свои планы. Так, нынешняя официальная дата промежуточного выполнения контракта появилась только в январе этого года. Изначально основные работы в аэропорту должны были сдать к 29 декабря 2023.

После этого Клычков не раз заявлял, что первый этап реконструкции аэропорта завершится к 31 августа. В частности, к этой дате нужно было достроить ту самую взлётно-посадочную полосу.

За исполнение задания отвечает компания «Ирмаст-Холдинг» из Москвы.

ИА «Орелград»


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