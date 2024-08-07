В Орле завели два дела о ремонте школ

Антимонопольная служба проверит, как выбирали подрядчиков.

Орловское УФАС России приказало возбудить сразу два дела, связанных с ремонтом школ областного центра. В обоих случаях фигурантом стало муниципальное казенное учреждение «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Его подозревают в нарушении Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении двух открытых конкурсов в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту объектов.

В первом случае речь идет о капитальном ремонте гимназии №39 имени Фридриха Шиллера города Орла. Конкурс по отбору подрядчика был завершен в конце февраля 2024 года. Начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 225,4 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано четыре заявки. Конкурсная комиссия признала их соответствующими условиям и допустила к участию. Победителем было признано ООО «Стройкомплект», предложившее наименьшую цену контракта, а именно 222,3 миллиона рублей.

Во втором случае антимонопольная служба проверит проведение конкурсного отбора на право капитального ремонта лицея №32 имени И.М. Воробьева города Орла. В данном случае начальная максимальная цена контракта была установлена в размере 239,4 миллиона рублей. На участие было подано шесть заявок, четыре из которых конкурсная комиссия отклонила. К участию было допущено две заявки. Победителем также стало ООО «Стройкомплект», предложившее наименьшую цену – 237,01 миллиона рублей.

Подробности возбужденных антимонопольных дел пока не раскрываются. УФАС создало специальную комиссию, которая их рассмотрит. Исполнение приказов находится на контроле у руководителя регионального антимонопольного органа.

ИА «Орелград»