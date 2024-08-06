Обоснованный тариф на электрички могут поднять

Решение не должно отразиться на стоимости проезда.

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Орловской области подготовил проект приказа «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс» экономически обоснованного уровня тарифа на железнодорожные перевозки пассажиров в пригородном сообщении на территории Орловской области на 2024 год». Документ направлен на антикоррупционную общественную экспертизу.

Из пояснительной записки следует, что приказом Федеральной антимонопольной службы ООО «Региональный экспресс» включено в раздел «Железнодорожные перевозки» реестра субъектов естественных монополий на транспорте. Таким образом, принятие приказа департамента потребовалось для пересмотра размера экономически обоснованного уровня тарифа. Был произведен его расчет, тариф планируется установить в размере 9,16 рублей на одного пассажира за 1 километр. Однако в департаменте подчеркивают, что указанный расчет является предварительным и еще находится на стадии рассмотрения.

Для сравнения, на 2023 год «Региональному экспрессу» указанный тариф был установлен в размере 7,37 рублей на одного пассажира за 1 километр. Стоит пояснить, что экономически обоснованный уровень тарифа на железнодорожные перевозки в электричках устанавливается властями для расчета стоимости компенсаций, которые из областного бюджета выплачиваются перевозчику в качестве возмещения так называемых выпадающих доходов, в том числе от перевозки льготников.

Поэтому на стоимости билетов решение о повышении экономически обоснованного тарифа отразиться не должно. Что касается тарифа, исходя из которого определяется цена билетов на электрички, то на 2024 год он установлен обществу с ограниченной ответственностью «Региональный экспресс» в размере 3,06 рубля на одного пассажира за 1 километр.

ИА «Орелград»