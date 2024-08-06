Курская область изучит орловские укрытия

Соседний регион хочет перенимать наш опыт.

Об этом на «Прямой линии» рассказал губернатор Андрей Клычков.

По его словам, его курский коллега Алексей Смирнов, недавно посетивший Орловскую область, заинтересовался укрытиями, которые возводят в наиболее оживлённых точках регионального центра. «Я ему передал все материалы», – пояснил губернатор.

На данный момент все пять укрытий установлены. Как и планировалось, их разместили у театра Тургенева, в Детском парке, парке Победы, а также рядом с остановками в скверах Ермолова и Комсомольцев.

Орловский глава предостерёг жителей региона от порчи построек. Наказание будет жёстким. «Это объекты, направленные на обеспечение безопасности при ракетной опасности, при атаке БПЛА. Дай Бог, чтобы не пригодились, но лучше мы будем готовы», – пояснил он.

ИА «Орелград»