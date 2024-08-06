В текущем году на Орловщине отловили около 800 собак

6.8.2024 | 13:16 Новости, Общество

Сам губернатор приютил пятерых дворняг.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков рассказал об этом на сегодняшней «Прямой линии».

По его словам, в 2024-м в области отловлено около 800 безнадзорных животных, в минувшем году — около тысячи. На данные цели потратили примерно 22 миллиона рублей.

Сам Клычков приютил пятерых дворняжек. Они обитают во дворе его служебного жилья. «Они все дружелюбные, с детьми играют», – заметил губернатор.

Также Клычков отметил, что для решения этого вопроса нужна реформа на федеральном уровне. Орловский глава выступил за принятие закона о регистрации животных. Губернатор считает, что это может стать эффективной мерой и хотя бы частично снять данную проблему.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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