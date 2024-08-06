Орловчанку оштрафовали за махинации с пропиской

6.8.2024 | 13:43 Закон и порядок, Новости

Женщина отделалась штрафом.

Фото: ИА «Орелград»

Нарушение в сфере фиктивной регистрации граждан выявили на территории, подотчётной Хотынецкой межрайонной прокуратуре. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В мае этого года местная жительница зарегистрировала в своём доме гражданина России. Однако документ носил фиктивный характер. Предоставлять россиянину реальные квадратные метры никто не собирался.

В итоге на женщину завели уголовное дело. Орловчанке вменили 322-ю статью УК, часть 2, которая как раз охватывает подобные преступления.

В судебном заседании она признала вину. В итоге ей назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»


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