В Орле инвесторам гарантировали равенство и прозрачность

Гарантии установлены обновленной инвестиционной декларацией.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил Инвестиционную декларацию Орловской области. Согласно документу, основными направлениями инвестиционной политики Орловской области являются: формирование благоприятного инвестиционного климата и стимулирование инвестиционной активности, обеспечение комплексной региональной государственной поддержки инвестиционной деятельности, проактивной поддержки и сопровождения инвестиционных проектов и проектных инициатив.

Документ предусматривает организацию эффективного взаимодействия органов исполнительной власти специальной компетенции и органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области с субъектами предпринимателями, снижение административных барьеров, инфраструктурное и кадровое обеспечение реализации инвестиционной деятельности, организацию обратной связи и обеспечение информационной открытости.

Декларация устанавливает целый ряд принципов взаимодействия органов власти и инвесторами. Первый из них – принцип равенства, который гарантирует бизнесу «недискриминирующий подход в рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов». Второй принцип – прозрачность, под которой подразумевается общедоступность информации органов власти по вопросам реализации инвестиционной деятельности в Орловской области.

Далее следует сбалансированность интересов, которая заключается в учете интересов как Орловской области, так и инвесторов. Оставшимися принципами являются вовлеченность, взаимное уважение и ответственность – декларация является обязательством Орловской области перед инвестором о незыблемости мер государственной поддержки и условий для ведения бизнеса.

ИА «Орелград»