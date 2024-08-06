Около 3 тысяч орловцев встретили чудотворный образ Богородицы

Сегодня и завтра он будет находиться в Орле.

Об этом сообщили в Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Речь идёт о Казанской иконе Божьей матери. Торжественная встреча православной святыни прошла накануне. Её возглавил орловский митрополит Кирилл.

Чудотворный образ встречали около 3 тысяч человек. Каждый, кто приложился к нему, получил в подарок небольшие иконы с благословением патриарха — специально по этому случаю.

Сейчас икона находится в Казанском храме Успенского мужского монастыря. Все желающие могут увидеть её сегодня и завтра. 7 августа вечером, в 19 часов, орловцы проводят святыню в следующий регион — Тульскую область.

С 6 мая по 26 августа Казанская икона Божией Матери побывает в 52 городах нашей страны. Это произойдёт в рамках Всероссийского молебна о Победе.

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ИА «Орелград»