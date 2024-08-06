Орловчанку обокрал мастер

Он делал ремонт в её квартире.

Преступление произошло в Заводском районе. Местная жительница выяснила, что из её квартиры исчезло около полумиллиона рублей. Она обратилась в полицию.

Сотрудники МВД не нашли следов проникновения в жилище. Тогда подозрение пало на мастера, который незадолго до всего этого делал ремонт в квартире.

42-летний мужчина сознался в хищении. Он рассказал, что заметил, что у женщины есть сбережения, в тот момент, когда она рассчитывалась с ним.

После этого злоумышленник, действуя в несколько этапов, незаметно вынес из квартиры указанную сумму. Похищенные деньги он успел потратить.

Уголовное дело возбудили по статье «кража». Ведётся следствие. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области.

ИА «Орелград»