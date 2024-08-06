В Орловской области закроют ещё один переезд

Он находится у станции Глазуновка.

Это произойдёт в ближайший четверг, 8 августа. Переезд будет недоступен для автотранспорта с 6 до 18 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороге.

«Объезд возможен через соседний переезд той же станции», – пояснили в МЖД.

Причиной станет проведение плановых ремонтных работ. Железнодорожники попросили водителей отнестись к ситуации с пониманием и планировать свои поездки заранее.

Напомним, уже завтра в регионе перекроют переезд у станции Змиёвка.

ИА «Орелград»