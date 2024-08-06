На Орловщине чиновников предостерегли от зарастания и захламления

6.8.2024 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Нарушения выявили в Троснянском районе.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Местные муниципальные власти допустили зарастание и захламление земельного участка. Об этом рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Речь идёт о земле сельскохозяйственного назначения. В плохом состоянии оказался участок общей площадью 157,62 квадратных метра.

Вся территория покрылась сорняками. Кроме того, земля использовалась для складирования строительного мусора и других отходов.

Пока что в адрес администрации Троснянского района направили соответствующее предостережение. Если чиновники не прислушаются к доводам, то к ним могут применить более строгие меры.

ИА «Орелград»


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