На Орловщине чиновников предостерегли от зарастания и захламления

Нарушения выявили в Троснянском районе.

Местные муниципальные власти допустили зарастание и захламление земельного участка. Об этом рассказали в территориальном Управлении Россельхознадзора.

Речь идёт о земле сельскохозяйственного назначения. В плохом состоянии оказался участок общей площадью 157,62 квадратных метра.

Вся территория покрылась сорняками. Кроме того, земля использовалась для складирования строительного мусора и других отходов.

Пока что в адрес администрации Троснянского района направили соответствующее предостережение. Если чиновники не прислушаются к доводам, то к ним могут применить более строгие меры.

ИА «Орелград»