В Орле в школу на Зеленина зачислили тысячного ученика

6.8.2024 | 14:20 Новости, Образование

Его родителей наградили оригинальным подарком.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области

Об этом сообщается в группе учебного заведения «Вконтакте».

Родителей счастливчика порадовали оригинальным подарком — сертификатом, дающим право на отмену одного домашнего задания (на выбор). Другие подробности не сообщаются.

Напомним, речь идёт о новой школе №53, расположенной в микрорайоне Заречном. После затянувшегося строительства она, наконец, откроет свои двери в этом учебном году.

Школа является самой большой в регионе. Она способна принять 1225 учеников.

ИА «Орелград»


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