В Орле в школу на Зеленина зачислили тысячного ученика

Его родителей наградили оригинальным подарком.

Об этом сообщается в группе учебного заведения «Вконтакте».

Родителей счастливчика порадовали оригинальным подарком — сертификатом, дающим право на отмену одного домашнего задания (на выбор). Другие подробности не сообщаются.

Напомним, речь идёт о новой школе №53, расположенной в микрорайоне Заречном. После затянувшегося строительства она, наконец, откроет свои двери в этом учебном году.

Школа является самой большой в регионе. Она способна принять 1225 учеников.

ИА «Орелград»