Орловец выдал себя за полицейского и совершил кражу

Злоумышленника задержали.

Преступление произошло в Орловском муниципальном округе. Местная жительница лишилась около 290 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД, к пенсионерке пришёл незнакомец. Он представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина заявил, что орловчанка должна проехать с ним (так как ранее в её отношении было совершено преступление).

Также самозванец попросил показать ему сбережения – якобы для того, чтобы переписать номера купюр. Когда же хозяйка и гость вышли из дома, орловец сделал вид, что забыл там авторучку, и вернулся в жилище. Женщина отправилась к месту, где её должен был ожидать автомобиль.

Однако в итоге в условной точке никакой машины не оказалось. Также “пропал с концами” и самопровозглашённый сотрудник полиции. Вскоре пенсионерка поняла, что исчезли и её сбережения.

Однако обращение к настоящим полицейским дало хороший результат. Вскоре стало известно, что в Липецкой области задержаны двое жителей города Ливны, совершившие похожее преступление.

Орловские сотрудники МВД прибыли в соседний регион и допросили одного из задержанных – 28-летнего мужчину. Он сознался в эпизоде, который имел место под Орлом.

Тогда злоумышленник действовал в одиночку. Оказалось, что ранее в отношении данной пенсионерки действительно было совершено преступление, поэтому “легенда” и имела успех.

Следствие по делу продолжается.

ИА “Орелград”