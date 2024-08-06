В доме, пострадавшем от БПЛА, заменят 23 окна

6.8.2024 | 12:50 Важное, Новости, СВО

Орловский губернатор рассказал подробности о самой массовой атаке на регион.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Андрей Клычков сделал это в ходе «Прямой линии», которая идёт в эти минуты во «Вконтакте».

По словам губернатора, в ночь на 3 августа регион атаковали целых 19 вражеских БПЛА. Как и сообщалось ранее, 2 из них попали в жилой дом, расположенный в микрорайоне Болховском (на территории Орловского муниципального округа).

Клычков подробно раскрыл тему его восстановления. «Я благодарен, в первую очередь, МЧС. Оперативно в тот же день связались с Москвой. Обследовали несущие конструкции знания на возможность его ремонта», – рассказал губернатор.

По словам Клычкова, в доме должны заменить 23 окна, а также провести другие восстановительные работы. Их взял на себя застройщик — ПАО «Орёлстрой». Также компания предоставила временное жильё орловцам, чья квартира оказалась под ударом вражеской техники.

ИА «Орелград»


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