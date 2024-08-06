Торговлю контрафактным Christian Dior пресекли в Орле

Виновный в правонарушении привлечен к административной ответственности.

Дело о назначении административного наказания рассмотрел региональный арбитраж. Поводом послужили материалы, представленные в суд Управлением МВД России по городу Орлу. Фигурантом стал индивидуальный предприниматель, которого полиция просила привлечь к ответственности по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Ответчик факт правонарушения признал. Как следует из материалов дела, в феврале 2024 года в отдел полиции №2 по Заводскому району города Орла поступило заявление от специалиста по вопросам контрафакта ООО «ТКМ», официального представителя компании «Christian Dior Couture S.A.» в России. Из сигнала следовало, что в магазине по переулку Рыночному продается товар с незаконным использованием товарного знака.

Полиция отреагировала на сигнал и провела проверочную закупку. В продаже в указанном магазине был выявлен женский платок, изготовленный якобы мировым брендом Christian Dior. Данный факт был отражен в протоколе осмотра помещений и в протоколе об административном правонарушении. В своем решении суд указал, что незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее права его владельца, в том числе ввоз, предложение к продаже, продажа и иное введение в хозяйственный оборот товара, обозначенного этим знаком, либо обозначением, сходного с ним до степени смешения.

В данном случае платок был направлен на экспертизу, которая показала, что он имеет признаки несоответствия оригинальной продукции. В частности, у него отсутствует индивидуальная упаковка с товарными знаками и предупредительной маркировкой, нет фирменных этикеток с маркировкой компании «Christian Dior Couture», отсутствует индивидуальная идентификационная карта, обязательная для всех типов изделий. Также было установлено, что данная продукция произведена не на производственных мощностях правообладателя товарного знака. Иными словами, платок оказался контрафактным, что было установлено в судебном заседании. Арбитраж решил привлечь индивидуального предпринимателя к ответственности в виде административного штрафа в размере 25 000 рублей с конфискацией контрафактного платка.

ИА «Орелград»