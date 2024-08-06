В Орловской области износ сетей составляет 80%

Таковы данные губернатора.

Андрей Клычков высказался на данную тему в ходе «Прямой линии», которая идёт в эти минуты во «Вконтакте».

Основной причиной такого высокого процента износа является временной фактор. «Построены в советское время по несовременным технологиям», – указал Клычков.

Также губернатор напомнил, что в нашем регионе разработана система повышения энергоэффективности. Для её воплощения в жизнь требуется около 9 миллиардов рублей.

Клычков подчеркнул, что потянуть такой проект можно только с федеральной поддержкой.

ИА «Орелград»