В Орловской области износ сетей составляет 80%

6.8.2024 | 12:55 ЖКХ, Новости

Таковы данные губернатора.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Андрей Клычков высказался на данную тему в ходе «Прямой линии», которая идёт в эти минуты во «Вконтакте».

Основной причиной такого высокого процента износа является временной фактор. «Построены в советское время по несовременным технологиям», – указал Клычков.

Также губернатор напомнил, что в нашем регионе разработана система повышения энергоэффективности. Для её воплощения в жизнь требуется около 9 миллиардов рублей.

Клычков подчеркнул, что потянуть такой проект можно только с федеральной поддержкой.

ИА «Орелград»


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