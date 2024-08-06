Клычков попросил орловцев не публиковать видео с атаками БПЛА

Это играет на руку вражеской стороне.

Губернатор затронул данную тему во время сегодняшней «Прямой линии». Он напомнил, что в ходе последней, наиболее массированной атаки вражеских дронов на Орёл, многие жители достали смартфоны и начали съёмку буквально сразу же.

«Я никого ни в чём не обвиняю, но все должны понимать, подобные видео – помощь врагу – навести на цель. Как только мы в режиме реального времени начинаем показывать кто куда попал, какой ущерб нанесён, должны понимать, что следующий будет скорректирован и нанесет более точный удар по цели… Пятиминутное увеличение подписчиков может привести к угрозе», – объяснил губернатор.

По словам Клычкова, подобные видео лучше не публиковать в сети, а только показывать своим родным и близким.

Ранее губернатор рассказал, что в доме, пострадавшем от атаки БПЛА 3 августа, заменят 23 окна. Квартиру, куда прилетел дрон, должны восстановить за месяц.

ИА «Орелград»