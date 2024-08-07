«Бригада Катукова» выйдет на круглосуточное дежурство

7.8.2024 | 12:45 Важное, Новости, СВО

Причиной являются события в Курской области.

Фото: vk.com/brigada_katukova

Об этом командир «Бригады Катукова» Денис Орлов рассказал телеканалу «Первый областной». По его словам, пока режим повышенной готовности для формирования установили на три дня.

«При поступлении соответствующих приказов мы готовы применить все те ресурсы, что у нас есть, на благо и безопасность, во-первых, орловчан, во-вторых, тех, кто вынужденно покинул территории своих родных земель и приехал в Орловскую область», – добавил Орлов.

Также бригада готова оказать любую помощь и поддержку гражданам Курской области, эвакуированным в наш регион. Известно, что первая такая группа прибыла этой ночью.

На данный момент в «Бригаде Катукова» состоит около 1100 человек различных специальностей и квалификаций.

ИА «Орелград»


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