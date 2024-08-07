Орловчанина отправили в колонию за неуплату алиментов

7.8.2024 | 12:25 Закон и порядок, Новости

Наказание понесёт житель посёлка Кромы.

Фото: ИА «Орелград»

Такую информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

По решению суда мужчина должен был выплачивать алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка. Однако он уклонялся от этой обязанности и не устраивался на официальную работу.

Сначала его привлекли к административной ответственности. Но это не дало результата.

В итоге дело дошло до соответствующей уголовной статьи (157 УК РФ). Кромской районный суд признал его виновным и приговорил к девяти месяцам колонии общего режима.

ИА «Орелград»


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