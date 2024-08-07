В Орловскую область прибыли эвакуированные куряне

Соседний регион подвергся атаке со стороны ВСУ.

Новость сообщил губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях.

По словам главы региона, прибытие эвакуированных произошло этой ночью. Это жители районов Курской области, расположенных у границы с Украиной. Известно, что их уже разместили в нашем регионе.

«Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку… От всей Орловской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, скорбим вместе с вами», – написал Клычков.

Ранее сообщалось, что Клычков, в числе других глав субъектов ЦФО, предлагал помощь курскому главе.

ИА «Орелград»