В Орловскую область прибыли эвакуированные куряне

Соседний регион подвергся атаке со стороны ВСУ.
Новость сообщил губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях.
По словам главы региона, прибытие эвакуированных произошло этой ночью. Это жители районов Курской области, расположенных у границы с Украиной. Известно, что их уже разместили в нашем регионе.
«Мы готовы принять столько людей, сколько потребуется, окажем любую необходимую поддержку… От всей Орловской области и от себя лично выражаю глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших, скорбим вместе с вами», – написал Клычков.
Ранее сообщалось, что Клычков, в числе других глав субъектов ЦФО, предлагал помощь курскому главе.
ИА «Орелград»