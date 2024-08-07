Для “Орловского Титаника” закупят негатоскопы

7.8.2024 | 13:45 Медицина, Новости

Это обойдётся бюджету в сумму до 759 тысяч рублей.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Такова начальная (максимальная) цена контракта. Соответствующий аукцион объявлен на портале Госзакупок. Он продлится до 16 августа.

Победителю нужно будет доставить в Орёл 46 негатоскопов и установить их в многопрофильном медицинском центре областной клинической больницы. Выполнить заказ необходимо до 10 декабря текущего года.

Негатоскопы используются для просмотра радиографических снимков. Согласно условиям контракта, техника должна быть новой. Кроме того, подрядчик должен будет дать на неё гарантию сроком от одного года.

Ранее Андрей Клычков заявил, что “Орловский Титаник” “выходит на совершенно ощутимую прямую”.

ИА “Орелград”


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