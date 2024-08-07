Орловцы смогут сдать кровь для жителей Курской области

7.8.2024 | 14:40 Новости, Общество, СВО

Также объявлен сбор гуманитарной помощи.

Фото: vk.com/public183089958

Всё это предназначается для курян из приграничных районов, пострадавших от сегодняшней атаки врага. С соответствующим призывом к жителям нашей области обратился командир “Бригады Катукова” Денис Орлов.

Доноров будут ждать завтра, 8 августа, в 11:00 на Орловской областной станции переливания крови (на Наугорском шоссе, 2). Требуется кровь всех групп (кроме второй положительной).
Также уже стартовал специальной сбор гуманитарной помощи. Он адресован не только пострадавшим жителям Курской области, но и бойцам, сражающимся на фронте.
Помощь собирает заместитель командира “Бригады Катукова” по вопросам реализации гуманитарной деятельности Гошгар Искяндаров. Связаться с ним можно через официальную группу волонтерского объединения “Дружина Добрых Дел”.
ИА “Орелград”

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