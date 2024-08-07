Ещё один орловец в суде лишился автомобиля

В Орловской области вынесено очередное решение о конфискации.

Житель Залегощенского района больше не сможет сесть пьяным за руль своего автомобиля, так как автомобиль у него конфискуют по решению суда. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о повторной пьяной езде. Судили его, кстати, в Новосиле. Как пояснили в пресс-службе районного суда, уголовное дело было возбуждено в отношении жителя села Красное по части 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Ранее этот же гражданин был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Указанная норма предусматривает ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения, но только для тех, кто попался на таком правонарушении впервые. В предыдущий раз мужчина получил типичное для таких случаев наказание – административный штраф в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком 1 год 7 месяцев.

Несмотря на это, гражданин вновь сел пьяным за руль, причем был остановлен для проверки сотрудниками Госавтоинспекции в городе Новосиле. По внешним признакам инспектор заподозрил, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, и отстранил его от управления транспортным средством. Когда выяснилось, что мужчина уже второй раз попадается пьяным за рулем, на него завели уголовное дело. Подсудимый свою вину признал в полном объеме, с предъявленным обвинением согласился и просил суд рассмотреть уголовное дело в особом порядке.

«При назначении наказания судом были учтены характер и степень общественной опасности совершённого подсудимым преступления, данные о его личности, смягчающие наказание обстоятельства, а также отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, – сообщает пресс-служба Новосильского районного суда. – По результатам рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор и назначил подсудимому наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Поскольку принадлежащий осужденному автомобиль был использован при совершении преступления, суд принял решение о конфискации транспортного средства путем принудительного изъятия и обращения его в доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Отметим, что это уже далеко не первый случай, когда орловец лишается машины из-за повторного пьяного вождения.

ИА «Орелград»