Орловские коммунальщики в 80 раз улучшили свое сальдо

Стало известно о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области.

В Орловской области в январе-мае 2024 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах сложился в сумме 13,602 миллиарда рублей. По подсчетам статистиков, 196 предприятий за отчетный период времени сработали с совокупной прибылью в размере 16,813 миллиарда рублей, а 77 предприятий имели убыток на общую сумму 3,21 миллиарда рублей. Статистика приведена без учета представителей малого предпринимательства, кредитных и прочих финансовых организаций, а также государственных и муниципальных учреждений.

Отрицательное сальдо в этом году сложилось только строительной отрасли, по итогам отчетного периода оно составляет минус 161,6 миллиона рублей. То есть на такую сумму совокупный убыток в строительной сфере превысил совокупную прибыль. Остальные отрасли сработали с положительным сальдо, причем некоторые нарастили его многократно. Примером такой активности являются предприятия коммунальной сферы, занимающиеся деятельностью по водоснабжению и водоотведению, организацией сбора и утилизации отходов и ликвидацией загрязнений.

Положительное сальдо в этой сфере по итогам января-мая 2024 года составило 56,5 миллиона рублей. По сравнению с январем-маем 2023 года оно выросло в 80,8 раза. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги нарастила свое сальдо в 23,7 раза, оно за отчетный период времени составило 5 миллионов рублей. В 2,5 раза увеличилось положительное сальдо в сфере информации и связи. Текущий показатель – 24,9 миллиона рублей.

Наиболее крупным положительное сальдо оказалось в сфере обрабатывающих производств – 6,91 миллиарда рублей. Далее следуют сельское и лесное хозяйство, деятельность в сфере охоты, рыболовства и рыбоводства – 3,98 миллиарда рублей, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 1,87 миллиарда рублей. Выгодно также работать в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха. На это указывает ее положительное сальдо в размере 618 миллионов рублей.

ИА «Орелград»