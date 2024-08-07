Нелегальную табачницу осудили в Орле

Женщину признали виновной в незаконном обороте контрафактной табачной продукции.

Расследование в отношении предпринимательницы было проведено следователями Линейного отдела МВД России на станции Орел. Фигуранткой уголовного дела стала 49-летняя местная жительница. Она имеет статус индивидуального предпринимателя. Дело на нее было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации).

«В ходе предварительного следствия было установлено, что индивидуальный предприниматель в принадлежащем ей торговом павильоне хранила и реализовывала табак, не имея разрешений на осуществление данной деятельности, – сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО. – Табачная продукция сотрудниками полиции была направлена на проведение экспертиз».

В частности, технико-криминалистическая экспертиза показала, что наклеенные на пачки сигарет специальные марки имеют признаки контрафакта, так как они были изготовлены кустарным методом, а не предприятием ФГУП «Гознак». Была проведена и товароведческая экспертиза, которая оценила стоимость изъятой табачной продукции примерно в 220 тысяч рублей.

«С декабря 2022 года по февраль 2023 года обвиняемая осуществила перевозку и сбыт немаркированных табачных изделий на территории города Орла, – продолжают в ведомстве. – К перевозке контрафактных сигарет женщина привлекала своего супруга, который был не осведомлен о преступных намерениях обвиняемой».

Уже на стадии следствия обвиняемая дала признательные показания. С ее слов, немаркированные сигареты она приобрела «для обогащения путем продажи потенциальному покупателю», то есть для перепродажи со своей выгодой. Дело рассматривал Заводской районный суд города Орла. Он признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа размером 100 тысяч рублей. Изъятые у нее пачки сигарет конфискованы в доход государства. Приговор суда уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»