Клычков пояснил введение единой школьной формы

По словам губернатора Орловской области, нет задачи сделать всех одинаковыми.

Вопрос прозвучал в ходе прямой линии 6 августа. Андрей Клычков подтвердил, что все образовательные учреждения получили рекомендации о единой школьной форме синего цвета. Глава региона отметил, что предварительно проводилось широкое обсуждение. Федеральным законом эта обязанность не предусмотрена, однако Советы школ поддержали единую форму.

«Да, наверное, будет кто не захочет носить эту форму», – признал Андрей Клычков.

Также привел пример курьезных жалоб. Осуждали выбор общественности представители торговли, в чьих магазинах продавалась форма черного цвета.

«Ну, это мелочь, мы это переживем совершенно точно», – отметил глава региона.

Андрей Клычков с теплотой вспоминает свою школьную форму, потому что ее можно было пачкать и рвать и «родители тебе голову за это не открутят». А если серьезно: то школьная форма – это порядок и отсутствие конкуренции из-за внешнего вида.

«Школьная форма не для того, чтобы мы уравниловку вводили, не все одинаковые были, а чтобы мы исключили ряд рисков для слабой детской психики. Чтобы они занимались учебой, а не конкурированием у кого что есть: какие штаны, какая юбка, какая кофта», – отметил губернатор.

Отметим, в ряде публикаций, включая официальные СМИ региона, разъясняли, что обязательной синяя форма станет только в 2025 году.

ИА “Орелград”