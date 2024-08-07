Орловский депутат отверг обвинения губернатора в неэкологичности

Алексей Усов предложил Андрею Клычкову извиниться.

Напомним, “яблоком раздора” стала нелегальная свалка крупногабаритного мусора на улице Маринченко в Северном районе Орла. Губернатор Клычков публично обвинил в причастности к её созданию депутата горсовета Орла Алексея Усова, которому принадлежит один из грузовиков, перевозивших КГО.

Однако чуть позже выяснилось, что свалка могла появиться по инициативе самой администрации района. Сегодня Усов опубликовал в соцсетях свой ответ на обвинения.

Депутат подтвердил, что машина принадлежит ему. Однако, по его словам, данная машина сдана в аренду одной из управляющих компаний.

Впрочем, по версии Усова, вина за образование свалки лежит и не на УК. Депутат рассказал, что вывоз КГО в Орле происходит по следующей схеме – управляющие компании собирают крупногабаритные отходы, которые жители выносят прямо к подъездам и мусоропроводам, и вывозят на отведённые для этого места. Затем уже оттуда их направляют на утилизацию.

По информации депутата, чиновники из администрации района сами дали указание местным коммунальщикам отвозить КГО на официальные контейнерные площадки, внесённые в соответствующий реестр, что и было сделано.

“Если у Вас хватит смелости публично извиниться, конфликт можно будем считать исчерпанным”, – добавил Усов.

ИА “Орелград”