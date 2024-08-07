В Орловской области продлят льготы для семей участников СВО

Губернатор подчеркнул, что подвиг «не может длиться полгода».

О пробеле в оказании поддержки Андрей Клычков рассказал в ходе прямой линии 6 августа. В пример привел конкретную семью. Глава получил ранение и был комиссован. И с семьи сняли льготы, которые касались детского сада.

«Я считаю, что это абсолютно неправильно», – подчеркнул губернатор.

По его мнению, поддержка не может длиться только то время, когда боец находится в зоне спецоперации.

«Вот за ваш подвиг – полгода мы вам даем льгот. Я дал поручение: все льготы на сегодняшний день, которые существуют, в том числе в отношении бойцов, у кого закончился контракт по медицинским показателям, по другим показателям, чтобы они были продлены», – сказал Андрей Клычков.

Он отметил, что это потребует дополнительного бюджетного финансирования.

«Ничего страшного. Мы лучше эти средства изыщем для того, чтобы поддержать», – подчеркнул Андрей Клычков.

Напомним, дети бойцов в приоритетном порядке зачисляются в детсады и учреждения дополнительного образования, получают путевки в детские лагеря, приглашаются на культурные мероприятия и экскурсии. Старшеклассники получают бесплатное горячее питание в школах. Есть льготы на проезд в общественном транспорте. Семьям компенсируются расходы на капремонт и частично газ, который используется для отопления. Сами бойцы вне очереди ставятся на соцобслуживание и получают медицинскую помощь. Члены семей участников СВО могут пройти бесплатное обучение в учебном центре занятости по различным специальностям.

ИА “Орелград”