Материалы проверки автодорожного техникума направлены в прокуратуру

Нарушения в учреждении выявили ревизоры из администрации губернатора.

Администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала краткую версию отчета о результатах плановой выездной проверки бюджетного профессионального образовательного учреждения «Орловский автодорожный техникум». Это была проверка не только финансово-хозяйственной деятельности, но и достоверности отчета об исполнении государственного задания. В результате контрольного мероприятия были выявлены некоторые нарушения.

В частности, ревизоры вскрыли восемь фактов выплаты премий работникам учреждения, которые были осуществлены с нарушением «Примерного положения об оплате труда работников государственных образовательных организаций и государственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность Орловской области». Последнее было утверждено еще в 2011 году постановлением регионального правительства.

Также проверка показала, что учреждение не предоставляло в департамент образования Орловской области отчеты о результатах освоения субсидий, выделенных ему из областного бюджета. Всего было выявлено восемь таких фактов. Субсидии выделяются в соответствии с соглашениями, которые департамент заключает с образовательными организациями. В соглашениях прописаны цели представления субсидий и сроки. Получатели обязаны отчитываться о расходовании таких средств.

Кроме того, проверяющие зафиксировали в акте пять фактов нарушения требования Федерального 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Речь идет о пяти договорах с поставщиками, срок оплаты по которым был нарушен. Учреждение расплатилось с поставщиками позже, чем должно было, а сроки опоздания варьировались от 6 до 58 рабочих дней.

«Учреждению направлено представление о принятии мер по устранению причин и условий нарушений, – сообщается в отчете администрации губернатора и правительства. – Направлена копия представления в департамент образования Орловской области, направлена информация в прокуратуру Орловской области».

ИА «Орелград»