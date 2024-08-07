В Орловской области вновь обследуют рабочую силу

На период проведения опроса будет усилена охрана общественного порядка.

Выборочное обследование рабочей силы пройдет в Орловской области в период с 9 по 19 августа 2024 года. Это уже не первое подобное мероприятие в текущем году. Статистики опрашивают членов домохозяйств, чтобы иметь в своем распоряжении актуальную картину занятости. Обследование проводится во исполнение Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением правительства РФ. Его основной целью является получение информации о численности и составе рабочей силы, занятых и безработных, лиц, не входящих в состав рабочей силы. Также статистики получат свежую информацию об участии населения в различных формах трудовой деятельности и недоиспользовании рабочей силы.

«Обследование осуществляется путем опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания, – пояснили в Орелстате. – К сбору первичной информации при проведении обследования привлекаются, на основе государственных контрактов, граждане РФ – интервьюеры. Опрос респондентов проводят на основании специальных форм федерального статистического наблюдения с использованием планшетных компьютеров».

На время работы интервьюеру выдается удостоверение с подписью руководителя Росстата и печатью Федеральной службы государственной статистики. Удостоверение интервьюера действительно при предъявлении паспорта. На период проведения опросов домохозяйств будет усилена охрана общественного порядка сотрудниками УМВД России по Орловской области. Отметим, что одновременно обследование пройдет и в других регионах страны. Оно строится на принципах добровольного участия в нем респондентов.

«Объем выборки и план размещения на территории субъектов Российской Федерации устанавливается Федеральной службой государственной статистики, – уточнили в Орелстате. – В Орловской области наблюдению подлежат 449 домохозяйств, из них 259 – в городской местности». По итогам аналогичного выборочного обследования, проведенного за март-май 2024 года, численность рабочей силы в Орловской области составила 333 тысячи человек. Из них 323,9 тысячи человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 9,1 тысячи человек – как безработные, соответствующие критериям Международной организации труда.

ИА «Орелград»