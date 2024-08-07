В музее-усадьбе Тургенева отметят яблочный спас

Также в Спасском-Лутовиново готовятся к фестивалю “Записки охотника”.

Эти мероприятия станут главными для музея в августе. Усадебный праздник “Яблочный спас. Накануне” состоится 18 числа. Праздник начнётся в 12 часов.

Уже известно, что его программа будет значительно обновлена. Подробности станут известны в ближайшее время.

Пока в Спасском-Лутовиново рассказали, что в рамках праздника состоится несколько мастер-классов. Желающих научат изготавливать коврики и куклы из трав и цветов. Также запланирован мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы.

Фестиваль “Записки охотника” пройдёт в усадьбе 24 августа – уже в пятый раз.

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