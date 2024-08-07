Стартовал отбор на получение «промышленных» субсидий

Поддержку получат те, кто продвигает промышленную продукцию орловских предприятий.

Департамент промышленности и торговли Орловской области объявил о проведении отбора на предоставление субсидии из областного бюджета в части продвижения продукции промышленных предприятий региона. Финансирование предусмотрено государственной программой «Развитие промышленности Орловской области». Заявки от соискателей будут принимать с период с 12 по 22 августа 2024 года, в рабочие дни. Соискателям необходимо представить свои проекты. Результаты предоставления субсидии власти будут оценивать по ряду характеристик, в том числе по количеству наименований продукции промышленных предприятий и доле промышленных предприятий, включенных в проект.

Также будет учитываться число респондентов, принявших участие в социологическом опросе, проводимого для изучения общественного мнения в отношении продукции и товаров промышленных предприятий Орловской области. Участник отбора должен соответствовать ряду требований. На дату подачи заявки на участие в отборе он должен проработать на территории Орловской области не менее 3 календарных лет, причем в течение такого же срока должен быть зарегистрирован на территории региона.

Участник отбора должен являться некоммерческой организацией, цель уставной деятельности которой включает в себя содействие развитию экономики Орловской области или содействие реализации государственной промышленной политики. Субсидии не положены иностранным юридическим лицам и иностранным агентам, а также тем, что находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Установлены требования к проектам соискателей. Так, проект должен представлять собой перечень мероприятий, направленных на формирование и поддержку интереса к продукции промышленных предприятий Орловской области. Он должен включать в себя размещение информационных материалов о продукции и промышленных предприятиях Орловской области: в печатных изданиях средств массовой информации; на телевизионных каналах средств массовой информации; на радио; на официальных страницах средств массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; в социальных сетях и мессенджерах; в виде наружной рекламы на стационарных объектах и транспорте.

Как было сказано выше, предусмотрено и проведение социологических опросов. Проект должен иметь официальную страницу в Интернете с обновляемой новостной лентой, включая фото- и видеоматериалы. Участие промышленных предприятий и их продукции в проекте должно быть безвозмездным, то есть платные рекламные материалы учитываться не будут. Размер субсидии победителю отбора составит 3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»