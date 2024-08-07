Порожки у сквера Артиллеристов отремонтируют заново

Решение об этом вынес региональный арбитраж.

В Орле региональный арбитражный суд вынес решение по иску муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» к индивидуальному предпринимателю Степанову об обязании исполнить гарантийные обязательства. Судом было установлено, что в ноябре 2023 года между МКУ «ОМЗ г. Орла» и ИП был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту порожков на улице 7 Ноября в районе сквера Артиллеристов. Работы оплачивались за бюджетный счет в рамках реализации программы наказов избирателей.

Срок предоставления гарантии качества работ по условиям договора составляет 36 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ. Такой акт был подписан 15 декабря 2023 года. Однако отремонтированные порожки вскоре посыпались. Так, 2 апреля 2024 года комиссия в составе сотрудников МКУ «ОМЗ г. Орла» проверила их состояние и установила, что «при эксплуатации объекта имеются дефекты».

В акте осмотра указаны такие дефекты, как разрушение ступеней лестничных маршей, трещины бетонных площадок и коррозия металла перил. Кроме того, бетон выбился из швов между лестничными маршами. Комиссия пришла к выводу о необходимости замены лестничных маршей. Также она постановила заделать трещины бетонных площадок и швы межлестничных маршей, очистить от ржавчины металлические перила, огрунтовать их и покрасить.

Заключение комиссии вместе с досудебной претензией были направлены подрядчику заказным письмом. Предпринимателю предложили устранить дефекты в течение 14 календарных дней с даты получения претензии. Ровно месяц спустя, то есть 2 мая 2024 года, комиссия вновь осмотрела объект и удостоверилась в том, что гарантийный ремонт на нем не проводился. Поэтому был подан судебный иск.

Суд его удовлетворил и обязал индивидуального предпринимателя в течение 14 календарных дней с даты вступления решения в законную силу выполнить гарантийные обязательства по муниципальному контракту, а именно заменить четыре лестничных марша, заделать трещины бетонных площадок и швы междулестничных маршей, а также очистить поверхность металлических перил, выполнить их огрунтовку и окраску.

ИА «Орелград»