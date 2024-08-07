В Орловской области сократилось число осужденных

Статистику своей работы огласили орловские судьи.

В Орловском областном суде состоялось совещание, участники которого подвели итоги работы районных судов и мировых судей за первое полугодие 2024 года. Согласно приведенной статистике, в районные суды за отчетный период времени поступило 942 уголовных дела, что на 17,3 процента меньше, чем было в первом полугодии 2023 года. Окончено производством 997 дел, или на 16,5 процента меньше, чем годом ранее. В особом порядке судебного разбирательства было рассмотрено 284 дела, что на 17,4 процента меньше, чем в прошлом году.

«Таким образом, в настоящее время наблюдается снижение количества поступивших в суды и, соответственно, рассмотренных районными судами уголовных дел по сравнению с предыдущими периодами, – констатирует пресс-служба Орловского областного суда. – Всего в первом полугодии 2024 года осуждено 872 лица, что на 18,4 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2023 года (1069 лиц) и на 17,3 процента меньше аналогичного показателя 2022 года (1054 лица)».

Анализ структуры уголовных дел показал, что по сравнению с предыдущими годами в регионе уменьшилось количество граждан, осужденных за совершение преступлений всех категорий. Так, за совершение преступлений средней тяжести в первой половине текущего года было осуждено 159 человек, тогда как годом ранее показатель составлял 247 человек. То есть, количество таких осужденных сократилось на 35,6 процента.

Количество осужденных за совершение особо тяжких преступлений по сравнению с предыдущим годом уменьшилось с 78 до 63, или на 19,2 процента; осужденных за тяжкие преступления – с 381 до 332, или на 12,9 процента; осужденных за преступления небольшой тяжести – с 363 до 318, или на 12,4 процента.

ИА «Орелград»