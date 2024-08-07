В Орле скончался артист Владимир Крашенинников

7.8.2024 | 16:20 Культура, Новости

Он работал в театре «Свободное пространство».

Фото: ИА “Орелград”

Орловец ушёл из жизни на 76-м году. Известно, что смерть наступила скоропостижно. Об этом сообщили в театре.

«В наших сердцах актёр навеки останется примером безграничной преданности профессии. Доброжелательный, оптимистичный и жизнерадостный — таким его запомнят родные и близкие», – написали официальные представители «Свободного пространстве».

Крашенинников посвятил сцене около полувека. При этом 39 лет он проработал именно в «Свободном пространстве».

ИА «Орелград»


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