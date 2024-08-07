В орловской службе крови заявили об отсутствии нехватки доноров

Повышенной активности от орловцев не требуется.

“В настоящее время запасы донорской крови и её компонентов достаточны для оказания помощи нуждающимся”, – заявили на “Орловской станции переливания”.

Медики отметили, что в случае нехватки жизненно важной жидкости они сами сообщат об этом через официальные ресурсы и соцсети учреждения.

Также представители “Станции переливания крови” попросили орловцев не проявлять излишнее беспокойство по данному вопросу, в том числе, и в связи с событиями в Курской области. “Ведётся постоянный мониторинг объёма запасов, и ситуация находится под контролем”, – пояснили работники здравоохранения.

ИА “Орелград”