В орловской службе крови заявили об отсутствии нехватки доноров

7.8.2024 | 16:45 Медицина, Новости

Повышенной активности от орловцев не требуется.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

“В настоящее время запасы донорской крови и её компонентов достаточны для оказания помощи нуждающимся”, – заявили на “Орловской станции переливания”.

Медики отметили, что в случае нехватки жизненно важной жидкости они сами сообщат об этом через официальные ресурсы и соцсети учреждения.

Также представители “Станции переливания крови” попросили орловцев не проявлять излишнее беспокойство по данному вопросу, в том числе, и в связи с событиями в Курской области. “Ведётся постоянный мониторинг объёма запасов, и ситуация находится под контролем”, – пояснили работники здравоохранения.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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