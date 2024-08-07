В Орловской области выросли зарплаты и цены

7.8.2024 | 15:45 Новости, Экономика

Орёлстат подвёл итоги первой половины года.

Фото: ИА «Орелград»

В ведомстве оценили основные показатели социального и экономического развития Орловской области с января по июнь 2024-го. Они оказались противоречивыми.

С одной стороны, индекс потребительских цен (по сравнению с данными годичной давности) подрос ещё на 8,6%. Увеличился и оборот розничной торговли (на 6,4% – до 102,1 миллиарда рублей).

В сфере сельского хозяйства подросло производство мяса (на 5,7% – до 167 тысяч тонн, считая скот и птицу в живом весе). В то же время провисли показатели по яйцам (на 6,7% – до 29,4 тысяч штук) и молоку (на 5% – до 77,5 тысяч тонн).

При этом индекс промышленного производства увеличился на 10,9%. В транспортной сфере сократились грузовые перевозки (сразу на 24%), но зато выросли пассажирские (на 5,1%). Также вырос ввод жилья (на 3,9%).

Среднемесячная номинальная зарплата в Орловской области составила 55 тысяч 165 рублей – по данным не на июнь, а на май (более поздних пока нет). За год показатель подрос на 17,4%.

Рост реальной зарплаты (с учётом покупательной способности) Орёлстат оценил примерно в два раза меньше – в 8,8%.

ИА «Орелград»


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