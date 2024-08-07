Клычков предложил помощь Курской области

7.8.2024 | 10:23 Важное, Новости, СВО

Об этом рассказал исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

Фото: ИА «Орелград»

Курский глава, недавно побывавший на Орловщине с визитом, рассказал об этом в социальных сетях. По словам Смирнова, накануне с ним связались руководители шести субъектов ЦФО, включая Орловскую область, а также лидер “Общероссийского народного фронта”.

“Они выражали поддержку всем курянам, предлагали помощь нашему региону. Это, безусловно, придаёт сил и осознания того, что мы действительно великая страна, в которой живут потрясающие люди”, – отметил Смирнов.

Он поблагодарил всех обратившихся за поддержку.

Сегодня утром Смирнов рассказал, что соседний с нами регион продолжает противостоять украинским атакам уже сутки. Ранее сообщалось о боях в Суджанском и Кореневском районах Курской области.

ИА “Орелград”


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