Эксперты одобрили капремонт моста в Ливнах

Место работ предварительно обследовали археологи.

Проект капитального ремонта моста по улице Свердлова в Ливнах успешно прошел процедуру государственной историко-культурной экспертизы. Ее заказчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «Центр охранных археологических исследований». В преддверии строительных работ территорию обследовали археологи. При проведении экспертизы особое внимание уделялось картографическим материалам, данным дистанционного зондирования земной поверхности землеотвода, материалам полевых и историко-архивных исследований прошлых лет.

Мост находится в пределах исторической части города Ливны, однако признаков культурного слоя обнаружено не было. Археологическое обследование территории, отведенной под строительство объекта, ранее не проводилось. Ближайшие объекты археологического наследия к участку обследования: «Комплекс селищ Ключевка», «Селище Пушкарское-1» и «Селище Пушкарское-2», а также «Место крепости города Ливны». Последний из перечисленных памятников находится к мосту ближе всего, в 500 метрах к юго-западу от землеотвода.

В рамках археологического обследования был проведен визуальный осмотр и заложены разведочные шурфы. Признаков культурного слоя не было обнаружено, в связи с чем эксперты выдали положительное заключение на проведение капитального ремонта моста через реку Ливенку.

Объекты археологического наследия на месте проведения работ отсутствуют, отмечено в акте. Участок обследования приурочен к бассейну Ливенки, которая является левым притоком реки Быстрая Сосна. Ее устье находится в городе Ливны.

К слову, археологические исследования Ливенского района начали проводиться с 1960-х годов. В 1962 году археолог Пряхин обнаружил ряд памятников по реке Сосне, а в конце 1960-х годов археолог Винников в ходе разведки по реке Кшень обнаружил поселения эпохи бронзы Екатериновка и Никольское. В последующие годы был обнаружен еще ряд памятников, в том числе селища эпохи раннего железного века у деревни Алдобаевка и памятники эпохи бронзового века Вязовик и Шебановка 2.

В 1989 году на правом берегу реки Ливенки было раскопано городище Ключевка, датируемое ранним железным веком и древнерусским временем. А в 2017 году в результате археологических исследований Добышева был выявлен и обследован памятник археологии «поселение Приволье». Впервые город Ливны упомянут в сборнике XVII века в родословной рязанских князей под 1177 годом. В летописях он не упомянут. Город был центром удельного Ливенского княжества, входившего в княжество Рязанское.

ИА «Орелград»