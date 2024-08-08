В Курскую область доставили гуманитарную помощь от орловцев

8.8.2024 | 10:24 Новости, Общество, СВО

В этом помогли областные отделения “Единой России” и ЛДПР.

Фото: Орловское региональное отделение ЛДПР

Накануне 7 августа координатор Орловской ЛДПР Владислав Числов и волонтёры группы «Своих не бросаем» доставили из Краснозоренского района в Курскую область гуманитарную помощь для местных жителей, эвакуированных из приграничных районов. Груз составили продукты питания, а также вещи, собранные по запросам курян. Помощь собирали силами добровольцев со всей Орловской области, а также активистов и депутатов ЛДПР.

«Вместе с волонтёрами из Краснозоренского района нам удалось в короткие сроки сформировать гуманитарный груз и доставить его. Отдельную благодарность хочу выразить жителям Орловской области, которые не остались в стороне и помогли волонтерскому сбору. Это лишний раз доказывает сплочённость наших граждан и отзывчивость орловцев в моменты, когда нашим соседям нужна помощь», – отметил Владислав Числов.

Ещё один срочный груз отправили в Курскую область при поддержке Орловского отделения «Единой России». В частности, в него вошли вода, генераторы, гигиенические средства. Всё это передадут жителям приграничья, которые сейчас находятся в пунктах временного размещения.

Груз до распределительного центра сопроводил руководитель региональной «Молодой Гвардии Единой России» Никита Зайцев.

«Мирных жителей ради безопасности временно перевезли в пункты размещения. Это целые семьи с детьми и пожилыми людьми. Сейчас им очень нужна наша поддержка, и мы приложим все силы для её оказания», — отметил секретарь Орловского отделения «Единой России», председатель областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский.

Тех, кто хочет помочь жителям Курской области, ждут в Штабе общественной поддержки «Единой России» (город Орёл, улица Пролетарская гора, дом 11). Контактный телефон +7  (4862)  43-33-31.

Фото: Орловское региональное отделение ЛДПР
Фото: Орловское региональное отделение ЛДПР
Фото: Пресс-служба областного совета

ИА «Орелград»


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